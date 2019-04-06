正當外界都在以為，取代湖人總教練華頓的人選只有奇德、泰隆盧等人之餘，熱火助理教練朱萬霍華卻突然成為國際賭盤的湖人新帥熱門人選，不過《紐約時報》資深記者史坦爆料，霍華只是可能人選之一，並非如同賭盤那麼看好！

朱萬霍華在球員生涯待過巫師、獨行俠、金塊、魔術、火箭、山貓(黃蜂前身)、拓荒者、熱火等隊，更在熱火跟「小皇帝」詹姆斯當過3年隊友，攜手拿下2012與2013年總冠軍，也就是因為這層關係，才讓霍華成為湖人新主帥熱門。

不過朱萬霍華2013年宣布退役後，留在熱火擔任助理教練之職至今，到現在都沒擁有真正NBA總教練的經歷，如果湖人選擇用他取代華頓，恐怕也太過冒險，畢竟假如說起真正交情，身為騎士前教頭的泰隆盧，可能跟詹皇更要好。

所以史坦才在6日出面澄清，強調朱萬霍華只是目前湖人接任新教頭的熱門人選之一，並非如同賭盤那麼被看好接下湖人兵符，只是湖人本季都還沒打完，華頓即將下台謠言就被傳成這樣，想必他的內心感受勢必很不好受。

(中時電子報)