沒慾望卻一直舉著，恐導致下體黑掉！日前印度一名52歲男子因為陰莖一直勃起長達48小時，且劇烈疼痛、腫脹、無法上廁所，醫生檢查後，確診是陰莖異常勃起，馬上替男子抽血、住院治療。但是他的龜頭壞死組織太多，無奈只能切除部分陰莖，幸好截肢手術後恢復良好，男子終於能正常小便。

《太陽報》報導，收治病例的醫生馬帝（Saqib Mehdi）表示，「取出了他的尿道導管後，第二天發現，他的龜頭壞死區域加深，與正常的陰莖完全不一樣」，由於救不回來，最後只能替男子切除龜頭，經過截肢手術過後3個禮拜，男子總算能小便。

ETtoday報導，醫師指出，之前台灣就發生過一名男子吃太多助眠藥物，金槍不倒24小時以上。異常性陰莖勃起的原因很多，有的是脊椎神經、泌尿生殖道受傷，或是吃治療精神、神經方面的藥，「正常的陰莖勃起在沒有性欲望或性衝動時會軟掉，但長時間堅硬不消退，屬於異常性陰莖勃起，延誤就醫恐造成終生不舉」。

(中時電子報)