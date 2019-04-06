「添好運」港式餐廳台中店一名主管，遭爆在春酒餐會上，強壓女工讀生頭到男員工大腿上。該主管以「酒後行為、氣氛如此」解釋自己行為，添好運表示該名主管先停班停職接受調查，若情節嚴重會予以開除，預計一周內調查清楚。
「添好運」3月19日晚上在台北典華飯店舉行春酒宴，台中店員工一起搭車北上參加。有民眾向《蘋果》投訴，表示自己女友是台中店工讀生，當晚不勝酒力趴在桌上休息，不料一名主管竟突然強壓她的頭到旁邊男同事大腿上，叫她好好休息。
事後該主管以喝了酒、以為沒有什麼解釋當時行為，並對當事人表示抱歉，不應該那樣做。添好運表示，已就此事調查瞭解，並先將陳姓主管先予停班停職。
香港傳奇港式點心餐廳「添好運」，被譽為「全世界最便宜米其林餐廳」，2014年在台北開出台灣第一家店，台中店於2015年6月開幕，是全台第3店，目前添好運在全台共有7店。
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(中時電子報)
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