梅嶺低海拔山區的油桐樹林近日進入開花期，4月雪美景讓遊客驚豔。（劉秀芬攝）

梅花季節已過，螢火蟲季活動還沒正式開始，但台南楠西梅嶺風景區每到假日遊客絡繹不絕，原來是來登山健行、採梅兼賞桐花，梅嶺低海拔山區的油桐樹林近日進入開花期，4月雪美景讓遊客驚豔。

梅嶺風景區除了冬末初春可賞梅花，近年在西拉雅風景管理區與當地居民合作下，陸續栽種了櫻花、紫牡丹、山茶花、風鈴木、油桐花等各式花種，接在梅花期過後的春季綻放，剛好可搭配採梅、賞螢等行程來賞花。

梅嶺的油桐花期比中北部早約1個月，油桐花林集中在海拔約600公尺的大湖桶附近，以福來老梅園一帶為主，目前約有近百棵，正陸續綻放中，大概已開7成，花期可持續1個月，南部民眾不用大老遠到北部賞桐花。

梅農陳居峰表示，梅嶺高海拔山上原本就有花朵較小的原生種油桐樹，他10多年前陸續移植到自家梅園坡地栽種，成果還不錯，後來也從中部苗圃購買花朵較大的改良種到梅嶺種植，前後共約種了上百棵，每年4、5月開第一次花，10月還會再開一次。

陳居峰說，梅嶺賞螢季本月下旬將登場，遊客可白天先上山健行賞桐花，順嘗梅嶺美食梅子雞、薑黃雞，晚上再到伍龍步道賞螢，一趟旅遊多樣享受。

(中時 )