JEREMY LAMB BEATS THE RAPTORS AGAIN pic.twitter.com/kpyHtKuPq6 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月6日

蘭姆簡直變成暴龍殺手！前次對決用三分球絕殺暴龍的黃蜂替補射手蘭姆，6日又在最後3.3秒投進致勝三分球，幫助黃蜂113比111斬斷暴龍5連勝，林書豪替補只打10分鐘，2投0中，僅有1籃板，更在第3節被吹技術犯規。

首節雙方陷入拉鋸僵局，林書豪雖在首節還剩2分32秒替補上場，卻沒什麼發揮空間，只有出手1次機會，來到第2節，暴龍靠著里歐納德、范維利特、羅瑞等人火力逐漸拉開領先差距，打完上半場，暴龍取得65比57領先。

可是黃蜂第3節靠著肯巴沃克火力全開，一口氣把比分追上，甚至超前，林書豪又在此節還剩2分20秒上場，沒想到他上籃出手時疑似被打手沒吹，只跟裁判抱怨一下，就被吹技術犯規，就連場邊暴龍總教練納斯都替他抱屈。

打完前3節，暴龍變成86比90落後，甚至來到末節，黃蜂擴大領先到9分之多，幸好暴龍也靠里歐納德、席亞卡兩人火力追上，終在最後38.2秒，席亞卡接到里歐納德傳球隨即三分出手命中，暴龍重新搶回109比108領先優勢。

可是肯巴沃克馬上快速切入放進兩分，里歐納德最後15秒也切入命中，沒想到前次對決投進絕殺三分球的蘭姆，又在最後3.3秒投進超前三分球，暴龍最後一擊交給里歐納德，卻因球卡在籃框只能進行跳球，等同宣判暴龍死刑。

黃蜂仍以沃克29分、8助攻與6籃板表現最佳，蘭姆與卡明斯基各有22分，看到自己前隊友表現如此出色，林書豪內心必定百感交集；暴龍則以里歐納德29分最高，伊巴卡也有20分，羅瑞16分、11助攻，席亞卡14分。

(中時電子報)