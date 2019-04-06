火警發生在南苗市區，造成交通一度大亂。（巫靜婷翻攝）

苗栗市中正路996巷內，昨日傍晚傳出住宅火警，1間10多坪的平房疑似電線走火起火燃燒，58歲劉姓屋主雖及時逃生，仍吸入大量濃煙，全身也被燻的焦黑，逃出屋外的他一度不願就醫，但市代表、警方與附近民眾到場關心時，發現他右耳處疑似遭燙傷，苦勸之下，劉男同意就醫緊急送往醫院檢查，詳細起火原因仍待調查。

警方指出，劉姓屋主平日獨居於10多坪的平房內，他因左腳裝有義肢行動稍有不便。坐在圍牆邊，劉心有餘悸表示，當時自己正在房間睡覺，聞到一股燒焦味就趕緊逃出屋外，但全身還是被濃煙燻得焦黑。

劉男有輕微燙傷和嗆傷，帶著氧氣罩仍揮揮手拒絕送醫，警方和附近民眾紛紛上前關心他的傷勢，大家都叫他要去醫院檢查，他直說沒有大礙，但滿臉和雙手被燻得像木炭一樣，頭髮也已燒焦，在大家的勸說之下，才願意到院檢查。

火警地點位於南苗市區，傍晚時間人車眾多，造成市區大塞車，交通因而受阻，所幸這起火警未波及其他住戶，警消初判為電線走火釀禍，真正起火原因仍有待調查。

(中時 )