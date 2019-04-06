賴清德於臉書發文表示，他絕不會退出初選。(圖片取自賴清德臉書)

前行政院長賴清德投入民進黨總統初選後，傳出黨內開始醞釀召開臨時全代會，動用「霸王條款」終止初選，藉此促成「蔡賴配」。如果賴清德還打死不退，堅持參選，據悉挺英派人士將有可能中斷初選，以確保蔡英文獲得民進黨提名權。對此，賴清德今在臉書強硬表態，絕不退選的決心。

民進黨總統初選協調下周五截止，但啟動協調至今，蔡、賴未有交集，為確保總統蔡英文出線，繼近日傳出挺英派擬於下周三舉行的中執會上提出暫停初選的議案後，據了解，桃園巿長鄭文燦也將於下周三發難，表態支持暫停初選，且此立場已在鄭所屬的新潮流內形成共識。不過，鄭文燦否認，也表示目前並未就總統黨內初選提出任何報告。

對於民進黨的步步進逼，賴清德今在臉書發文指出，這兩天有許多朋友對他感到憂心，也對他遭受許多不實攻擊感到不捨，他理解大家的憂心，也強調「所有的攻擊我也可以承擔，大家對民進黨的制度要有信心」。

賴清德表示，他對民主價值精神的堅定立場，始終如一，絕不會改變，他一定會走完初選程序，請大家放心。

賴清德強調，這場初選不是為他個人，基層的焦慮，甚至對民進黨的冷漠，他無法視而不見，唯有透過初選，「我們反省，我們說明，讓民眾理解民進黨依然值得託付，民進黨一直都沒放棄對台灣的責任」。

賴清德認為，台灣的民主得來不易，民進黨在許多前輩堅持、犧牲與奉獻下，才有現在的果實。公平競爭、理性辯論、團結對外，向來是民進黨的傳統，「我對民進黨的同志和機制，深具信心」。

賴清德稱，民主政治就是要坦蕩蕩，我願意樹立典範，勇往直前。

(中時電子報)