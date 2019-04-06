儘管美國要求，但中國大陸拒絕放棄在世界貿易組織（WTO）的開發中國家地位。

據《南華早報》（South China Morning Post）6日報導，儘管美國提案，要求世貿組織改革，削減中國大陸與其他開發中國家所享有的特惠待遇，但北京拒絕放棄「特殊與差別待遇」（Special and Differential Treatment, S&D），說這是身為開發中國家的「基本權利」。

北京說，它將聯合印度，南非和委內瑞拉等開發中國家，贏得這場攸關世貿組織未來的硬仗。

(中時電子報)