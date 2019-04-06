主張特殊待遇基本權 陸堅持當開發中國家 09:482019/04/06 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美國要求，但中國大陸拒絕放棄在世界貿易組織（WTO）的開發中國家地位。 據《南華早報》（South China Morning Post）6日報導，儘管美國提案，要求世貿組織改革，削減中國大陸與其他開發中國家所享有的特惠待遇，但北京拒絕放棄「特殊與差別待遇」（Special and Differential Treatment, S&D），說這是身為開發中國家的「基本權利」。 北京說，它將聯合印度，南非和委內瑞拉等開發中國家，贏得這場攸關世貿組織未來的硬仗。 (中時電子報) #美國 #中國 #WTO #開發中國家 #特惠待遇 也許您會感興趣 推薦閱讀 賭與中貿易戰有解 美農狂種這作物 12:152019/03/14 時事 重創波音 習訪法1兆買300架空巴客機 07:332019/03/26 時事 想當有錢人 世界首富教你避開7大雷區 02:312019/03/28 時事 超越南海！台灣成美中貿易談判重大變數 09:352019/04/02 時事 財不露白 台北是超級隱形富豪之都 11:402019/04/04 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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