At this point, @Cody_Bellinger's just not being fair. pic.twitter.com/EmW9ajfbiw — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 5, 2019

開季王牌投手受傷，道奇仍打出6勝2敗好成績，多虧了頭號猛將貝林傑(Cody Bellinger)的武勇，6日道奇以10-6擊敗勁敵洛磯。貝林傑此役敲出3分炮，8場比賽繳出6轟、16打點，打擊率0.417，成為史上第3人，比肩前輩洋基A-Rod(2007)、勇士麥修(Eddie Mathews, 1953)。

道奇先發投手前田健太5局只被犧牲打失掉1分，奪得今年第2勝。反倒是道奇牛棚不穩，負責關門的加西亞(Yimi Garcia)挨了兩轟，前田退場後總計被洛磯打回5分。洛磯「故事哥」史多瑞(Trevor Story)雙響炮，但是先發投手安德森被打了6分，洛磯打線實在追不回來。

王牌柯蕭(Clayton Kershaw)目前在3A復健，直球球速只剩91英里，他本來就是控球型投手，但這樣還是有點慢。總教練羅伯茲(Dave Roberts)說：「希望到時候腎上腺素能把他的球速逼出來。」柯蕭季外簽了3年9300萬美元，因肩膀不適開季掛傷兵。

(中時電子報)