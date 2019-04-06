網友臉書發文、留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

網友臉書留言。(圖/翻攝自網路)

高雄市長韓國瑜選前就將「路平」與「觀光、「外銷」，並列三大發展重點，更曾親自監工，力拚年前完工主要幹道，讓游子有條平坦回家的路。有市民買飯時驚見馬路施工，是前所未見的「新工法」，引發廣大迴響。民進黨高市議員簡煥宗指出，這是去年就有的箱涵工程，還加碼狂酸。有網友卻表示：「那過去20年為什麼都沒做？人家做了你就說以前就有了？」

日前市民買飯途經，見店門外道路正浩大施工，感動拍照發文臉書：「買燒肉飯時看到的，覺得真的很感動！市府團隊真的很用心！以前高雄的工程感覺很隨便，挖一挖補一補，補久了大家也習慣了。想不到……工程也可以這麼細膩的，感謝市府團隊的用心。」

文章一出，引爆強烈迴響，網友紛紛回覆：「以前常看他們又挖又馬上補……那條路爛到不行，沒有完整過，不平又像貼膏藥，這是我第一次看到新工法……再前面靠近全聯那裡新鋪的馬路也超平的超棒的，但我沒拍到高雄之前的路真的夠爛的，只要是高雄人一定超有感」、「高雄以前的路沒有一條好的吧！只有四維路可以，因為市政府在那，要做門面用」。

簡煥宗則指出，那是去年3月，鹽埕區大仁路和新興路口的一處老舊箱涵塌陷，一輛Volvo遭卡住。在大家要求下大仁路這條箱涵遭檢討，在開挖過程中因意外發現「咕咾石溝渠」，也文史工作者的發現下，透過文資程序，雖造成當地店家有一陣子的不便，但也在文資保存和水利工程中找到一個施工方式。

話鋒一轉，簡煥宗表示：「你看到的『細膩』這是要保護『咕咾石溝渠』！」更表示：「這件事和誰上任根本一點關係都沒有！」文末還特別標註了「我有參加施工單位和店家的協調會」、「媒體去求證有那麼難嗎」、「這個是在可以哭什麼掉什麼淚」、「什麼高雄人感動我是動感的高雄人啦」。

對此，卻有網友表示：「我們只知道民進黨執政時期，高雄鋪設柏油路的瀝青是中鋼送的爐渣，不用錢的，但是高雄鋪設柏油路的費用，卻是不合理的貴。而且民進黨選舉後，每次拿到政權了，鋪路就停了，等到要選舉了，就又開始鋪路了。這二十年都這樣。反觀韓國瑜市府團隊是拿到政權先鋪路，這是大家有目共睹！」

其他網友也紛紛留言：「那過去20年為什麼都沒做？人家做了你就說以前就有了？」「和誰上任沒關係 我認為當然有關係 因為重點在於監工跟驗收」、「小老百姓是不懂什麼工法不工法的，但民進黨執政二十幾年，道路都是補丁方式，箱涵有破洞都不補，看到新市府真的有在做事後，心中當然會有些感動。反觀這位民進黨的簡議員過去是怎麼監督陳菊市政府的？！」「是阿，和誰上任沒關係，但是有那位上任的官員，能親自用手去摸道路，能趴在道路上用眼去藐視平不平呢？一個真正用心去體會百姓，始終是被嫌一無事處，但是在嫌棄人之前，你他媽的，你們這些官員敢摸著自己的良心去做相同的事情嗎？」

(中時電子報)