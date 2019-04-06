衣索比亞航空ET302班機初步失事報告4日出爐後，波音總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）同日終於道歉，承認737 MAX機款搭載的防失速系統MCAS確實存在問題，昨（5）日，波音再宣布減產消息，每月減產737機型達2成，與此同時，外媒卻爆料波音飛機其實還有其他問題。

波音宣布4月中旬開始減產737機型，幅度達20%。

繼3月中宣布停飛全球737 MAX 8、MAX 9機型後，波音產線又有新動態，5日波音發布聲明，表示自4月中開始，減產旗下737產線，從每月52架降至42架，減產幅度達2成。

米倫伯格在聲明稿中指出，此次「暫時」減產是希望將額外資源優先投注在MAX機型的軟體認證上，以協助該款機型重新服役。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管波音聲明稿中所謂的減產是針對737家族產線，不過據了解，受影響的生產線多數屬於MAX系列機型。

美國財經媒體CNBC報導，3月中、衣航失事沒多久，波音才表態沒有減產計畫，此次突然宣布減產，顯示內部政策已做出調整，波音解釋，接下來數周將持續進行737 MAX系列機型的軟體修正工作，在那之後還須交付美國聯邦航空總署（FAA）、國際監管機構審查、認證，預計整個流程將費時數周甚至數月，也就是說至6月前，737 MAX系列客機可能都還無法重新服役，因此決定減產。

值得注意的是，華盛頓郵報（The Washington Post）4日才又踢爆，波音軟體上又發現新問題，FAA已經指示波音盡快解決，不過波音高層表示這個問題「相對小」，而且和有問題的防失速系統不相關，只是FAA調查人員認為問題「攸關安全」，必須修復。

(中時電子報)