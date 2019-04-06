羅智強想推出新「嗆聲公車」，放上「死當民進黨，關扁護國旗」，豈料廣告公司卻以「負面廣告」，不敢向台北市公運處送審為由，封殺此廣告。他批，公運處好大官威？(羅智強FB)

曾在九合一大選推出多次「嗆聲公車」的台北市議員羅智強，和立委賴士葆談到，在民進黨執政下司法的尊嚴蕩然無存，陳水扁明明「頭好壯壯」，卻可以違反保外就醫規定，三天兩頭助選。他想推出新「嗆聲公車」，放上「死當民進黨，關扁護國旗」，豈料廣告公司卻以「負面廣告」，不敢向台北市公運處送審為由，封殺此廣告。他批，公運處好大官威？

台北市議員羅智強在臉書表示，日前，和賴士葆委員談到，在民進黨執政下司法的尊嚴蕩然無存，陳水扁明明「頭好壯壯」，卻可以違反保外就醫規定，三天兩頭助選、政治放話。

羅智強說，我們選出一個中華民國總統，卻心心念念地要消滅青天滿地紅國旗，連身分證上放了三十年的國旗，蔡英文也不放過，要在身分證上「去國旗」。在野的我們，能做的，就是怒吼。

所以他計畫出「嗆聲公車」，放上「死當民進黨，關扁護國旗」的怒吼，先在台北市跑透透，對民進黨施以警告。

但廣告公司卻以「負面廣告」，不敢向台北市公運處送審為由，封殺這個公車廣告。羅智強批，公運處好大官威？他不知道是因為柯文哲想要扁迷的票？還是為了羞辱中華民國，曾在獨派活動撕「身分證道具」的柯文哲，其實和蔡英文一樣痛恨中華民國國旗，不容青天白日滿地紅在身分證上飛揚！

羅智強說，不過沒關係，柯文哲擋不住賴士葆委員和羅智強捍衛司法公正、捍衛中華民國國旗的決心。下周，他們會先租貨車，放上同樣的標語上路！

羅智強嗆，你愈怕，我愈講，不要以為台灣人民又聾又瞎，不要忘了阿強的嗆聲公車「拒投民進黨，台大有校長」是如何重撃民進黨卡管中閔台大校長的濫權囂張。

(中時電子報)