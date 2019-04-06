TIMELORD pic.twitter.com/r1uDPpU7nB — Boston Celtics (@celtics) 2019年4月6日

攸關本季東區第4種子的重要戰役，6日在印地安納舉行，塞爾提克靠著全隊6人得分上雙的平均且全面火力，最後以117比97轟垮地主溜馬，除摘4連勝，更坐穩東區第4位置，也代表他們有望保住季後賽首輪的主場優勢。

儘管打完首節，作客的塞爾提克還落後3分，卻在厄文、塔圖、海沃德等人次節攜手瘋狂飆分下，打完上半場，反以58比47領先地主溜馬，甚至來到下半場，塞爾提克更把領先差距擴大到20分以上，完全把溜馬轟到暈頭轉向。

原本賽前塞爾提克和溜馬並列東區第4，隨著塞爾提克6日搶下這場重要的客場勝利，不僅以48勝32敗獨居東區第4，且領先溜馬1場勝差，雙方本季對戰4次，塞爾提克也取得3勝1敗領先優勢，看來鎖定東區第4機會大好。

塞爾提克6日以塔圖22分最高，外加7籃板、3抄截，海沃德替補攻下21分，厄文17分、6籃板，海恩斯、荷福德與馬可斯莫里斯各有11分進帳；溜馬則以透納15分最高，伊凡斯與沙波尼斯各有12分，麥克戴摩11分。

(中時電子報)