台北市東區出現空屋潮，被解讀商圈沒落，北市府有意課徵空屋稅，未來不論房屋或店面，不論持有戶數，只要空置1年，將比照房屋稅率課徵3.6％的稅金，引發各界討論，台北市長柯文哲今受訪表示，相關政策還在討論，還早啦，但通常政治要先給後拿，特別交代單一且自住房屋降稅要先做；柯文哲強調，該現象是台北市經濟轉移，並非東區沒落。

柯文哲表示，若房屋單一動且拿來住屬於生活必需品，他主張房屋稅從現行的1.2％減半，調降至0.6％，至於課徵空屋稅等其他問題，後續再來討論如何處理，因為「政治通常是先給後拿，不可以先拿後給」。

對於近期許多知名店家撤出東區，被外界解讀東區沒落，柯文哲有不同看法，柯文哲表示，我們查過過去4年台北市總金流量是12.5兆，代表經濟活動4年都沒增加，與其說東區沒落，正確講法是台北市經濟發展沒有進一步發展。

柯文哲說，像是近年來西區的大稻埕、西門町情況變好，但在總金流不變的情況下，西區、信義區上升，東區一定是往下掉，事實上真正要解決問題，台灣經濟要再成長，不然就是挖東牆補西牆，一個地方變好、一個地方變差。

此外，高雄市長韓國瑜網路聲量高居不下，一舉超過昔日政治界網路霸主柯文哲，柯日前頻頻與網紅合體，但成效有限，傳出柯文哲有意發展自媒體挽救網路聲量，對此，柯文哲說，不會啦！網路聲量也沒多低迷，是要看跟誰比，但做自己就好，畢竟聲量高不一定是好事。

(中時 )