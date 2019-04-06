PM2.5即時概況。（陳世宗翻攝）

依據環保署空品資訊，今起4／6-4／8日因大環境風場轉變，轉為偏微弱偏南至西南風，大氣擴散條件較差，西半部地區汙染物易累積影響空品，未來3天全國西半部地區均為「橘色提醒」等級。台中市政府環保局除提前預警，提醒多加留意防護措施，也加強汙染稽查與降載要求，並持續監控空品狀況，採取必要應變措施。

環保局表示，因應未來3天西半部地區空品差，台中市可能達到「橘色提醒」(對敏感族群不健康)等級、局部時間將達「紅色警示」(對所有族群不健康)等級，市府已在6日上午提前通報前30大固定汙染源工廠自主降載、並進行產能調整，配合空氣品質狀況作降載準備；前100大工地也提前做逸散揚塵防制。對於台中火力發電廠，也持續與台電保持密切聯繫，要求依空品狀況配合降載。

環保局也配合空品狀況，加強出動各區稽查人員加強汙染稽查、通知營建工地加強道路洗掃街作業、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局長吳志超說，空氣品質受到地形及氣候影響，在春季期間，當盛行風向容易有轉換情形，風速偏弱時，就會產生擴散效應不佳，導致汙染物容易累積，可能發生空氣品質不良情形。

環保局提醒，空氣品質受氣象條件影響大，天氣系統變化快速，空氣品質仍有較大不確定性。清晨與夜間因輻射逆溫現象，溫度偏低，空氣品質容易較差，出外運動請參考空品狀況進行調整為室內運動；也提醒早晚出門民眾記得添加衣物，避免著涼。

(中時 )