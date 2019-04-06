楊嫌與魏姓毒咖藏毒心虛，見警加速逃逸，未料在仁武一處分隔島自撞遭逮。（柯宗緯翻攝）

楊嫌與魏姓毒咖藏毒心虛，見警加速逃逸，未料在仁武一處分隔島自撞遭逮。（柯宗緯翻攝）

高市27歲楊姓男子與30歲魏姓友人，今（6）日凌晨在三民區義華路違規併排，保大警方上前攔查，但因車上有毒品，擔心東窗事發，加快油門跑給警方追，一路飆到仁武區澄觀路、仁林路口自撞分隔島，插翅也難飛，警方起出毒咖啡包、K他命殘渣等毒品，全案依危害防制條例等罪嫌移送。

保大特勤雷虎29警組今凌晨0時許，巡邏發現這輛黑色小客車違規停放三民區義華路272號前，警網上前盤查，未料嫌犯持毒見警心虛，隨即加速逃逸，不斷高速狂飆、蛇行闖紅燈，警方一路上緊追在後。

該車最後在仁武區澄觀路、仁林路口，因車速過快，來不及轉彎，撞上分隔島才停下來，車上兩嫌未受傷，警方在車內起出，二級毒品之咖啡包3包，總毛重34.93公克；副駕駛座乘客魏嫌身上口袋搜出摻有3級毒品K他命殘渣之新台幣百元鈔1張。

警方表示，有毒品前科的兩嫌，辯稱剛參加完友人烤肉準備回家，其中楊嫌去年因違反毒駕遭吊銷駕照，下午又飲酒，擔心酒測不過及毒品遭搜，才心虛逃逸；毒品則用來助興，自行施用而購買的，全案依公共危險罪、毒品危害防制條例罪嫌移送。

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(中時 )