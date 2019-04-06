美暫擱置售台F-16V戰機？國防部澄清 10:592019/04/06 中時 楊佳穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部發言人陳中吉。圖軍聞社提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導「美國川普政府已暫時擱置售臺F-16V戰機，直到美中敲定貿易協議為止」，國防部今（6）日表示，美國基於「臺灣關係法」與「對臺六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。 國防部進一步指出，有關空軍新式戰機採購案，已向美方提出「發價書需求信函」（LOR for LOA)，目前按規劃進行中，進度正常，媒體報導並非事實，特此澄清說明。 (中時 ) #國防部 #戰機 #報導 #媒體 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 解放軍越台海中線 專家：迫切需要F-16V戰機 13:072019/04/02 政治 馬國購2架JF17測試 為等梟龍戰機升級版 21:372019/04/02 政治 美專家：對抗共機威脅 美應售台F-35 04:102019/04/03 政治 獅鷲戰梟龍 誰讓馬國掏錢買單 04:092019/04/03 政治 美聲明挺台 籲兩岸恢復對話 04:102019/04/03 政治 美專家指 應考慮售台F-35戰機 04:102019/04/03 政治 1年200億 英擺爛20艘退役核潛艦被譙 14:032019/04/03 政治 不求戰不畏戰 國防部推「捍衛主權、捨我其誰」影片 22:092019/04/03 政治 惡搞小英照被馮世寬告 造假男嚇：部長大人有大量... 21:512019/04/03 政治 全國首座 左營眷村民宿開張 04:102019/04/04 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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