針對媒體報導「美國川普政府已暫時擱置售臺F-16V戰機，直到美中敲定貿易協議為止」，國防部今（6）日表示，美國基於「臺灣關係法」與「對臺六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。

國防部進一步指出，有關空軍新式戰機採購案，已向美方提出「發價書需求信函」（LOR for LOA)，目前按規劃進行中，進度正常，媒體報導並非事實，特此澄清說明。

(中時 )