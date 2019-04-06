自來水公司第四區管理處豐原給水廠，近期進行潭富路一段跟二段挖水工程施工已一個月左右，有民眾反映施工造成交通不便，希望主管單位改善。台中市政府建設局得知消息後，主動聯繫自來水公司加強指派義交指揮，並加強張貼宣導告示牌宣導改道路線，並加速工程進度。

建設局指出，經了解後，此工程為自來水公司第四區管理處豐原給水廠發包自來水汰管工程，將原有水管汰換為材質更佳、耐用年限可長達四十年以上的DIP延性鑄鐵管，施工主線長度約為1450公尺。

目前完成長度約800公尺，尚餘約650公尺埋設，刻正趕工中。由於現場路幅不寬，工廠林立道路狹窄，施工難度高，目前共三組工班分段加速趕工施作，預計5月上旬完工，如順利預計至4月30日可提前完工。

建設局強調，已要求自來水公司加強改善義交指揮，張貼宣導告示牌宣導改道路線等措施，並研議工期縮短；該局也會稽查廠商是否符合在道路施工相關規定。此外，相關資訊也已通報1999，讓市民方便詢問並取得自來水公司必要協助。

(中時 )