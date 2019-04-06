T-Ferg is all of us right now. pic.twitter.com/7Eoxcq3MkR — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年4月6日

賽前只差3次助攻就可成為歷史第一人的韋斯布魯克，對他來說，當然只能算是小菜一盤！韋斯布魯克6日拿下19分、15助攻與8籃板，成為史上首位連3季場均大三元球星，帶領雷霆123比110力退活塞，繼續站在西區第7位置。

由於活塞站在晉級季後賽的邊緣位置，目前只能每場全力求勝，靠著布雷克葛瑞芬神勇火力，前3節仍跟地主雷霆陷入膠著，直到雷霆末節一開始打出誇張18比5猛攻，才把領先差距順利擴大，只可惜韋斯布魯克沒法再拿大三元。

除了韋斯布魯克接近大三元的全能數據，保羅喬治也替雷霆貢獻30分、8籃板及4助攻，葛蘭特19分，薛洛德14分、10助攻與7籃板，亞當斯14分、14籃板；布雷克葛瑞芬雖替活塞攻下全場最高45分，卻無力挽回頹勢。

活塞的輸球，也讓東區第6到第9排名更亂，因為熱火6日也輸，痛宰老鷹的魔術，反以40勝40敗戰績升到第6，活塞與籃網同拿39勝40敗並列第7，熱火38勝41敗第9，看來這場季後賽門票爭奪戰，會拚到例行賽最後1天。

(中時電子報)