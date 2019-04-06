勇警姜宏杰及時攔住火車，挽救臥軌老翁及火車乘客安全。（陳淑芬攝）

「要救臥軌的，也要救火車上4、500人！」台中市警局三和派出所員警姜宏杰5日中午接獲民眾告知有人臥軌，他發現當時平交道欄杆已放下，眼見1輛自強號列車疾駛而來，驚險萬分。他當機立斷狂奔去按下平交道阻斷器，再奔向火車狂揮示意停車，在這生死一瞬間，火車在他面前600公尺停下，他及時攔截成功，挽救臥軌民眾一命，也維護了火車乘客安全。

姜宏杰在5日上午擔任清明掃墓交整勤務，11時30分有民眾緊張的跑來告知，1名男子躺在成功嶺附近的平交道鐵軌上，他以為男子跌倒，但一看大吃一驚，發現男子是躺臥鐵軌上，初步研判疑似臥軌，驚險的是，平交道欄杆已放下，還有一輛由新烏日站出發往大肚方向的自強號疾駛而來，姜先狂奔到平交道，快速按下平交道阻斷器。

「要救臥軌的，也要救火車上4、500人！」姜使勁全力沿鐵軌狂奔，要警示火車停下。他說，當時情況十分危急，他想到火車上的乘客安危以及臥軌男子命懸一線身上穿著警察制服有使命感，他身上穿著閃光背心、手拿指揮棒，希望火車駕駛能看到他的警告動作而急停，他拔腿沿著鐵軌往火車方向狂奔猛揮指揮棒，火車就在他眼前600公尺處軋然停住，他才鬆了一口氣，深深地感覺到「原來，火車這麼龐大喔」。

警方調查，臥軌的68歲陳姓男子，因掃完墓，思念死去父親，一時情緒不穩、想不開而臥軌自殺。警方將他帶回警局，所長林柏豪等人關心溝通後，陳男也頻頻道歉指稱，他臥軌自殺，不但讓警察為救他奔忙，也恐怕危及整車乘客安全，表達後悔之意，並打消輕生念頭，由警方通報鐵路警察局台中分局帶回處理。

綽號「小護士」的姜宏杰，今年37歲，曾擔任護士，考進警察特考班，擔任員警已10年，他及時攔下火車，不僅挽救陳男免遭火車輾斃，也維護火車上乘客安全。他接受媒體採訪時，靦腆地說，他在警察常訓成績都是勉強及格，這次可能是腎上腺素爆發，跑得超快，所幸，將火車即時攔下，但他事後回想起來，還是心有餘悸。

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