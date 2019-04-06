柯文哲受訪。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲上個月訪美表現評價兩極，《讀報》報導指稱，美方認為柯惠亂講話，且聽不懂柯的言論，柯被華府「深層政府」（Deep State）視為「厭惡者」，對此，柯文哲今受訪回嗆，「該報導就是典型的假新聞」，因為反應怎麼樣，AIT都會知道。

針對美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）質疑柯文哲兩岸論述不夠清楚，柯文哲說，就像在台灣不會被每個人都支持，難道在美國見100個學者都會支持你嗎？不要幻想了，只有北韓才有百分之百。

至於是否覺得葛來儀親蔡政府所以提出質疑，柯文哲說，不一定親誰才對你不滿，活在世界上愛恨不需要理由，有的和、有的不合，就好比離婚一定有仇嗎？不一定，只是彼此不適合。

對於美方聽不懂柯言論，柯文哲認為，對方絕大多數是外交人員體系，後來發現醫生很少見，且又是急重症外科醫生對他們更是罕見，不習慣這樣的邏輯思想跟說法。

(中時 )