58歲李姓駕駛日前將車暫停在旱溪東路，下車抽菸並去趟洗手間，回來開車卻忘了換檔，未料一催油門卻撞凹停放在其實後面自小客的保險桿，雖被該車車主友人撞見，他卻逕自開車離去，經這輛車的陳姓車主報案，警方將他傳喚到案，李男先辯稱他並沒有感覺自己倒車撞上後方車輛，警方在訊後也依肇事逃逸將李男函送，他不但要賠償車損，依罰將被開罰1千到3千元罰款。

台中市警察局第三分局交通分隊於3月7日14時接獲30歲陳姓車主報案指稱，他將車輛停在停車格內，竟遭他車駕駛倒車撞上，保險桿有非常明顯的凹陷，拜託警方一定要把這輛肇事逃逸的小客車揪出來，向該駕駛求償到底。

警方立即調閱監視器，發現1輛小客車停妥陳姓車主愛車前方車位後，駕駛人下車在附近抽菸，5分鐘後返回要駕車離去，倒車後，疑似忘記切換檔位，用力向後衝撞陳姓車主的車輛，卻當作什麼事都沒有發生直接離去。

警方以車追人，將李姓駕駛傳喚到案，他原向警供稱將車子借給朋友，但方比對監視器畫面中的肇事男子，發現與前來說明的李民身形相似，對他曉以大義，李男才認車子是他本人駕駛的。他解釋當時因菸癮了下車抽菸，之後去了趟洗手間就離開，辯稱他並沒有感覺自己倒車撞上後方車輛。

警方事後將涉嫌肇事逃逸李姓駕駛依法偵辦，第三分局交通分隊長蔡興邦表示：依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

(中時 )