台中市33歲高姓通緝犯3月28日晚間至東區訪友要離開時，在大智路與信義街口竟與正要找他的警察狹路相逢，雙方擦身而過時遭眼尖的警察認出，經確認身分後，立即將其攔查逮捕歸案。只是高男不但不知悔改，竟責怪警方打亂他的生涯規劃，稱自己好不容易改邪歸正，找到1份正當工作，現在又要再度失業了。

台中市警察局第三分局立德派出所員警近日清查轄內通緝犯，鎖定今年3月14日遭發布毒品通緝的高姓男子，3月28日晚間21時許員警正打算到高男經常出沒之地點附近查訪，行經東區大智路與信義街口時，好巧不巧就見到高男迎面騎車而來，警方與其錯身之際，一眼認出高男，立即迴轉將高男攔下，出示身分向其表明來意後，隨即將高男逮捕歸案。

據了解，高男先前以協助販賣毒品為業，由上手提供車輛及毒品，高男再將毒品載送給「客人」，從中每次獲利1千元至3千元不等，然其自稱從去年12月被警方查獲持有毒品之後，便改邪歸正，也找到1份穩定的工作。

遭警方逮捕後他忍不住抱怨，好不容易才找到的正當工作，現在被警方查獲，待勒戒出來一切又要從頭再來了！警方勉勵高男，把先前的案件結清，才能好好跟過去的自己告別，真正重新來過好好做人。

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(中時 )