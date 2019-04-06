前行政院長賴清德今在臉書發文，【我的堅定始終如一，打一場典範級的初選】，強調這兩天很多朋友對於媒體報導有關初選機制可能有變化的消息感到憂心，也對於我所遭受的許多不實的攻擊表示不捨；蔡英文總統也在今天早上，臨時增加行程11時30分發表談話，外界解讀，總統這番談話，將回應這次初選的態度。

以下是賴清德臉書全文：

這兩天很多朋友對於媒體報導有關初選機制可能有變化的消息感到憂心，也對於我所遭受的許多不實的攻擊表示不捨，紛紛透過簡訊、電話，鼓勵我要守住民主的價值，走完初選。大家的憂心，我可以理解，所有的攻擊我也可以承擔，大家對民進黨的制度要有信心。

我對民主價值精神的堅定立場，始終如一，絕不會改變，我一定會走完初選程序，請大家放心。

這不是為了我個人，基層的焦慮，甚至對民進黨的冷漠，我們無法視而不見，唯有透過初選，我們反省，我們說明，讓民眾理解民進黨依然值得託付，民進黨一直都沒放棄對台灣的責任。

台灣的民主得來不易，民進黨在許多前輩堅持、犧牲與奉獻下，才有現在的果實。公平競爭、理性辯論、團結對外，向來是我們的傳統，我對民進黨的同志和機制，深具信心。

民主政治就是要坦蕩蕩，我願意樹立典範，勇往直前。

(中時 )