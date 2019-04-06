小熊隊開季陷入困境，冠軍教頭麥登(Joe Maddon)的調度又受到質疑，他們日前敗給勇士的一戰，先發投手達比修有第5局就被換下，他當時只失1分，也只用了71球。結果牛棚砸鍋，小熊4-9輸球，達比修成為敗投。

賽後麥總表示：「達比修確實還能繼續投，他表現相當不錯，但我想讓他在感覺良好時退場。」當時5局上，勇士攻佔一二壘，達比修既然投得不差，被換下就令人莫名其妙，而麥總換投的理由就更讓人聽不懂。由於中繼投手砸鍋，自責分記在達比修頭上，他帳面上是4局失3分。

這個換投風波引起日媒關注，日本球迷也質疑「5局不到就被換下場，這樣達比修的感覺會好嗎？」麥總不僅沒幫到球隊的忙，還打擊了自家投手的信心。

美國《小熊內幕》作家譏諷：「也許麥登預知對手贏定了，所以派牛棚去替達比修挨揍。問題是達比修本人已經說了，他當時不想退場的。」達比修第一場對遊騎兵2.2局退場(失3分)，因為他投不好。這場達比修4局退場(被打1分)，因為投得好。那麼他以後登板都要提心吊膽了，表現好不好都有可能被換。

該文分析，從麥總的立場來設想，當時只落後1分，達比修遲早要爆，不如早點換下止血，也給他保持好心情。如果麥總真是那樣想的，那就表示他認為：

1.達比修投不好

2.對達比修沒信心

3.達比修心理素質很弱，要像保姆一樣關懷他

無論是哪一種情況，絕不是麥總口中說的「今天投得很好。」

洋基前總教練吉拉迪(Joe Giradi)曾因換下先發投手沙巴西亞(C.C.Sabathia)，敗掉1場季後賽而引起公憤，該季打完吉總就丟掉帥印了。如今小熊還沒有跟麥登續約(今年最後一年)，開季又打得跌跌撞撞，麥登的處境堪憂。

(中時電子報)