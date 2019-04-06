在父親癌症病逝後，水手日籍投手菊池雄星遵從遺願不回日本奔喪。6日先發出戰白襪，主投5局失6分有4分自責分，一開賽隊友守備就不幫忙，單局出現3次失誤之外，接替的牛棚投手還提油桶上場，敗掉菊池雄星的大聯盟首勝，終場水手8比10落敗，菊池雄星原想送給亡父的勝利還得再等等。

水手在首局就靠著桑塔納（Domingo Santana）的陽春炮先馳得點，不過一局下游擊手貝克漢（Tim Beckham）單局發生3次守備失誤，除了讓白襪輕鬆追平，菊池雄星也因此受影響，投出保送後立刻被打一支二壘安打，第一局就先丟了3分。

災難還沒結束，2局下菊池面對白襪首位打者恩格爾（Adam Engel）被敲出左外野的二壘安打後，再被接連敲3支安打共失3分。前兩局菊池就先痛失6分，還好第3局開始回穩，直到退場前都沒讓白襪越雷池一步，菊池雄星此役先發5局被敲7支安打失6分，只有4分為責失分，另有4次三振和1次保送。

水手一度攻勢大起，在3、4局攻下兩分後，第6局再有兩支兩分炮助威，以8比6逆轉戰局，除了讓菊池雄星逃過敗投，還一度成為勝投候選人。只不過牛棚在第7局又砸鍋失掉3分，不但讓菊池雄星的大聯盟首勝飛了，連球隊的勝利都一起丟掉，終場水手8比10落敗。

雖然先發3場但首勝還未開張，菊池雄星卻不氣餒：「如果我的控球再好一點，這3場先發就有可能拿勝利，勝投沒這麼簡單，我下一場一定會全力以赴。」目前菊池雄星戰績0勝0敗，防禦率上升至4.02，預計11日對皇家先發。

(中時電子報)