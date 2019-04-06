「港湖女神」台北市議員高嘉瑜日前才自爆有胃病，竟連續2天破戒偷吃辣，可愛的自拍照，令許多網友看了融化，不忍苛責。（翻攝自高嘉瑜臉書）

有「港湖女神」之稱的台北市議員高嘉瑜3日才PO臉書表示，自己因為胃潰瘍、胃食道逆流，切了2顆腸瘜肉和1顆胃瘜肉，呼籲網友「請勿拍打餵食」。怎料4、5日立馬「不顧醫生反對」， 破戒吃辣，昨（5）日晚間更返回家鄉基隆，大啖加辣麵線羹，面對網友千叮嚀萬囑咐，高嘉瑜仍不敵美食當前，直說「放棄治療了」。

出身基隆的高嘉瑜，3日自爆身體出狀況，醫生叮囑她不能吃辣，豈料隔天4日兒童節，她直接破戒嗑下加辣涼麵，甚至還調皮地說「開完刀的兒童節早餐」、「不顧醫生反對，醫生說不能吃辣，不能給醫生知道」，網友見狀紛紛留言「醫生快看」、「這樣不乖」、「嘉瑜壞壞！」

孰料，昨日深夜11時許，高嘉瑜又在臉書PO文稱她回到基隆，並附上她大吃加辣麵線羹的照片，2度破戒，還略顯失落地說「每次回基隆必吃廟口麵線羹、肉圓，可是肉圓現在越來越難吃到了，不是沒開就是早就賣完，只能期待下次了。」

此文一出，引起網友熱烈討論，直呼「 又加辣！不要命了」、「不乖乖聽醫生的話，安內母湯」、「醫生在妳後面他很生氣」、「春美肉圓跟隔壁麵線羹真的很好吃！」，而高嘉瑜則回覆網友留言說「真的很好吃」、「這不辣啦！」甚至還直言「放棄治療了」。

(中時 )