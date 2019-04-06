台中一家壽司店林姓老闆，看上一名年僅21歲的女大生客人，藉口約吃龍蝦大餐，趁機下藥迷姦女大生，事後還誣指對方「仙人跳」；法官審理痛斥林男「甚為邪惡、極為惡劣」，依強制性交罪將他判刑9年。

這名30多歲林姓壽司店老闆，2016年見到年輕貌美的小芳（化名）到店內用餐，攀談後取得小芳的LINE，傳訊邀約小芳吃龍蝦大餐。據自由時報報導，小芳才吃到龍蝦套餐第二道菜就昏迷不醒，被林男載到汽車旅館性侵，之後再送回宿舍。

小芳昏睡近2天才清醒，在同學陪同下就醫，發現體內有鎮定劑藥物，報警提告。可惡林男先是辯稱怕被仙人跳，在摩鐵不敢碰小芳；但小芳體內驗出林男基因，他又改口拿錢給小芳買名牌包，你情我願發生性關係。

但法官查出小芳家境富裕，每月零用錢3萬元，所用皆專櫃名牌，不採信林男辯詞，一、二審法院均判林男9年徒刑，還可上訴。

(中時電子報)