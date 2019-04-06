看來「小皇帝」詹姆斯想要招募的頂級球星人選又少1個！《ESPN》記者拉莫娜6日爆料，身為湖人今年夏天主要鎖定頂級球星之一的勇士「浪花弟」克雷湯普生，完全不會給予湖人任何見面會談機會，等同宣告堅決不去湖人。

「我不認為克雷湯普生會給湖人一個會面的機會，」身為湖人權威爆料記者之一的拉莫娜表示，「如果勇士不肯給他一份全額的頂薪合約，我認為他會選擇去其他地方效力，但他不會給湖人任何見面商談的機會，這點我可以肯定。」

身為勇士本季「五星戰隊」之一，克雷湯普生本季場均21.8分、3.9籃板及2.4助攻，三分命中率高達4成04，原本外界認定他相當適合跳槽湖人跟詹姆斯攜手合作，也認為湖人將會全力爭搶克雷湯普生，沒想到如今恐怕又要告吹。

假如克雷湯普生真的不肯給湖人會面機會，無疑是給湖人高層當頭棒喝，因為去年夏天保羅喬治也是不跟湖人會面，直接跟雷霆完成續約，隨著距離今年夏天自由市場開放時間越來越近，湖人與詹姆斯恐怕要傷腦筋找尋其他人選了。

(中時電子報)