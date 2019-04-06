◎毛孩找新家 動保處備嫁妝

不少流浪毛小孩心心念念尋覓一個新家，北市推出「TAS浪愛滿屋計畫」，招募民間團體及商家，透過商家的櫥窗空間，協助推廣動物之家的犬貓認養，為了提升認養成效，北市動保處近期推出獨家認養嫁妝，希望提升毛小孩找到新家的機率。

◎回到大自然 樹葬送毛小孩

清明節將至，新北市動保處於動物之家舉辦樹葬活動，將已故毛小孩的骨灰帶至充滿溫暖、陽光普照的中和動物之家生命紀念園區，藉由環保樹葬的方式，讓土地資源得以永續循環使用。

◎愛動物講座 巡迴列車啟動

「新竹市巡迴保護動物講座」列車近日再次啟動，希望透過57場校園巡迴講座，與學童面對面傳遞正確觀念，學習與動物相處，了解動物行為與習性，讓校園成為友善動物環境。

◎愛聞咖啡香 黑貓報恩顧店

台中市南屯區楓樹社區誠實商店，沒有店員看店，買東西自己投錢、找錢，靠著民眾消費維持，創辦人楓樹腳文化協會創會理事長江鳳英數著1元、5元、10元、百元零錢和紙鈔，感謝民眾和聞名而來遊客力挺，還有當初被附近居民撿到的3隻小黑貓，常常為誠實商店站崗顧店，有人專程來看可愛黑貓咪，還要看緣分，有時候貓咪不見客。

◎撒嬌愛自拍 橘烤飯好親人

養貓的人總說，貓咪是孤傲自我的，但曾芃茵生平第一次養貓卻遇上一隻反差極大的貓咪，既愛黏人、愛撒嬌更愛與人互動，每每有朋友到家裡頭，她養的橘貓「橘烤飯」總是一馬當先撲上去示好，骨子裡有著親人的習性，與他的飼主一樣溫暖可親。

◎浪浪變家貓 珍惜幸福時光

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台養了1隻漂亮的賓士貓（米克斯貓），取名「小牛」他透露，這貓咪成為他家一分子有個過程，曾經餵了近2年，但後來小牛一度不見，約1個月後又出現，因此決定將牠收編，展開人貓相處的故事。

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(中時電子報)