交通局目前正研擬適合台中的路邊智慧停車停車柱系統。(陳世宗翻攝)

台中市政府積極建置智慧停車系統，藉由與民間業者合作，擴大智慧停車應用。交通局長葉昭甫表示，交通局與遠傳電信合作，遠傳電信將為台中市的路邊停車格免費佈建5000顆地磁偵測停車格停車狀態，民眾將可透過APP查詢路邊剩餘車格並導航至目標車格，停車更方便。

台中市政府交通局與遠傳電信股份有限公司簽定「智慧城鄉生活應用補助計畫-創新服務類之研究」合作意向書，從今年3月起至109年6月底止，遠傳電信將為台中市的路邊停車格免費布建5000顆地磁，遍及台中市停車需求較高的累進及差別費率車格。

葉昭甫指出，民眾在熱門路段找車位，往往只能降低車速不斷地繞場尋找，不但影響道路車流續進，也增加排放汽車廢氣，安裝地磁系統之後，可偵測車格在席狀態，系統會將車格資訊回傳到交通局的停車管理系統，民眾可透過相關APP即時查詢路邊剩餘車格，並導航到目標車格，有效減少民眾繞場尋找車位時間，並間接改善道路交通及降低廢氣排放，一舉數得。

葉昭甫說，智慧停車為未來物聯網應用範疇之一，於路邊車格上，藉由大範圍在路邊停車格上佈建地磁，蒐集路邊車格停車的大數據，如路邊車格周轉率、各時段車格停車率、各車格停車延時等，將有助交通局掌握路邊車格使用情形，並作為日後調整停車管理策略的重要參考依據。

葉昭甫強調，交通局目前正研擬適合台中的路邊智慧停車停車柱系統，該系統是將車牌影像辨識技術及停車費金流處理相結合，在民眾路邊停車時，智慧停車柱會馬上紀錄停車車牌，離開時，亦會立即結算停車時間及停車費用，民眾可利用機台上收費系統，以電子票證立即繳納停車費，也可以事後利用現有停車費支付管道，如信用卡，行動支付、便利商店等方式繳納，相當便利。

(中時 )