（吳敏菁翻攝）

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彰化縣汙染列管農地329公頃，彰化縣環保局爭取經費，展開整治大作戰，已經完成121公頃，去年底新整治完成和美、彰化市等35公頃，為協助解除列管3個月內恢復耕作，並搶上春耕潮，調度待命的機具負責緊急處理或提供必要的協助；今年復耕成功率已到9成以上。

過去汙染農地好不容易整治完成，常發生換上新土沒有平整，造成淹水不均、沉陷的情況，引發要求整治完成後再補助休耕一年，好養地利，但法令規範解除列管後，3個月內恢復耕作，否則將影響農保資格，環保局為了不讓農地再有高低差等情狀發生，協助推土機整平；多次淹放水程序，並備好待命機具，提供必要協助。

環保局表示，這波整治汙染農地，通過監督驗證後，回復程序由推土機進場進行乾式推土，調整好高低差，然後再放滿水、讓太陽曬乾一次，推土機再次進場進行濕式推土整平，之後再淹放水多次，確認地力的穩定性，並使用迴轉犁、耕耘機等常見的農機具進行整地及調整水平，讓農機可順利於農地中運作。確保地利盡速、充分恢復。

為了預防局部沉陷的情形，環保局先了解農民的復耕意願，並在解列後進行復耕情形的追蹤，今年農地沉陷，約占總復耕筆數不到1成；而局接獲反映復耕困難的案件中，有一半以上是代耕業者或農民擔心沉陷不敢下田，經確保將調度機具，提供必要協助，復耕成功率達到9成以上。

彰化縣列汙染農地尚有200餘公頃，當年最棘手廢土棄置的出處問題，由於國內合法處理場不足，廠商承攬的意願低落，但大體經費編列已經到位了，環保局表示將排除萬難，如期在2021年完成整治工作。

(中時 )