民進黨九合一大選在農業大縣市幾乎全輸光，總統蔡英文連兩天下鄉視察農友需求，並在臉書發出圖文「照顧農民 蔡英文做到了」，並說「氣候多變，小英顧農民不會變！」網友狂嗆「這不是假新聞，什麼才是假新聞?」還有鄉民問「為什麼小英要拿絲瓜擋住陳吉仲的臉？他是票房毒藥嗎？」

民進黨去年底九合一農業縣市慘敗，緊接著2020立委選舉，農業縣市立委也人人自危。總統蔡英文最近連兩天下鄉，並在臉書發圖文說「氣候多變，小英顧農民不會變！」，「照顧農民 蔡英文做到了」。

小英在臉書發文表示，「昨天我到嘉義，今天我來雲林，連續兩天都和農民朋友們見面，聽聽農友的需求，也給大家最大的支持。」現在天氣變化大，如何保障農民有穩定收入，是我做總統最重要的責任。 行政院農業委員會已經做了五件事：

1.擴大農機具補助：總額從4億增加到8億，協助農民購買16種中小型農機具。

2.衝刺外銷和加工：農產外銷剛創下20年新高，目標繼續成長10%，創造更多農業利潤。

3.推動登記保障收入制度：降低生產風險，保障農民收入。

4.全力防治水稻稻熱病：餘糧收購不受3,200公斤限制，辦理休耕也不受一年一次限制，稻農免煩惱。

5.四大福利措施都上路：農民健康保險、農民職業災害保險、農業產業保險、農民退休制度，都能照顧農友日常生活。

蔡英文說「台灣農產尚蓋讚，我們不只能拚行銷，農產品外銷破紀錄，更會照顧農民，替大家解決問題。」請幫農委會按個讚，一起廣傳這些資訊！文章最後還標註「我做事你分享」。

PTT政黑版網友留言「為什麼小英要拿絲瓜擋住陳吉仲的臉？他是票房毒藥嗎？」網友狂歪樓「應該是想打下去吧！？」、「拿個絲瓜拍照就解決問題了？ 」、「哈哈 絲瓜擋吉仲 笑死」、「TZUYIC大看的好仔細 能看出是絲瓜吉仲XDDD」、「擊中有那麼不要臉嗎」。

其他友也嗆「真的對農民這麼好，為什麼這次農漁民鐵票全部翻盤 1450哪一次不是製這種圖來帶風向，空心菜到底多沒自信」、「人不要臉天下無敵」、「真敢說！厲害喔」、「那告訴我農業縣怎麼噴的北」、「真的很照顧農民，你看林佳新最近如何被照顧」、「抗議的都是假農民！」、「噁心到這種地步」、「照顧到農業大縣的票都丟光了，真的好棒棒。」

(中時電子報)