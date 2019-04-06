針對公股銀行高層人事大調動，國民黨立法院黨團6日召開「公股行庫人事調動亂了套」記者會，直批相關調動違法慣例、不合理，可見民進黨為選舉無所不用其極，「三軍未發、糧草先行」，先是讓前NCC主委詹婷怡被請辭，抓住言論、話語權，如今又要搞定金脈、人脈。藍委也強調，未來將透過黨團提案要求行政院長蘇貞昌到立法院，針對這次公股銀行人事大亂動進行專案報告。

藍委曾銘宗指出，本次共有8位董事長、總經理調動，其中，華南金控董事長吳當傑是政務官出身，非常積極、配合政府各項政策，包含洗錢防制、都更、協助綠能產業等，這次卻因為被華南金控最大民間股東林家告御狀，而遭到撤換，這是行政院毫無忌諱倒向財團，未來華南金控在經營上能否確保公股權益，令人懷疑。

曾銘宗接著說，本次各項調動中，台銀有3位副總升到一銀、土銀及彰銀當總經理，這樣的派任違反慣例也不合理，因這幾年台銀經營績效並不好，但一銀、土銀及彰銀相對經營績效好，資深、優秀、專業的副總卻都沒有內升，全由台銀副總升任，這是什麼道理？是否全都因為民進黨特定派系推薦、分贓，才有這樣的派任？呼籲行政院、財政部出面說清楚講明白。

藍委費鴻泰也說，官股銀行董總變動通常有三個狀況，首先是政黨輪替，其次是任期到期開董事會換董事長或官股董事，最後則是像一年多前「慶富案」這種大型弊案，但本次卻不是在這三種狀況下撤換董總人事，非常不合情也不合理。

費還表示，過去多數總經理都是內升，這次卻有三間不是內升，狀況也非常奇怪，大部分還都是新潮流系的，令人不得不懷疑此刻這些新任董、總要扮演的角色，是否要影響對企業的放款、或協助蘇貞昌的「蘇友友」達到目的？又如同「台杉案」，大部分投資經費來自公股銀行，是否要做這樣的重大投資、拿投資的錢去養特定企業？以及是否要拿相關業務費協助民進黨選舉活動？

藍委賴士葆則說，這次董總亂動亂派，毫無倫理章法，但清楚可見為了選舉無所不用其極。他直言，這次的調動，就是蘇貞昌為了選舉的一次大亂掉，中間還跟總統蔡英文拔河，但蔡面對與前閣揆賴清德的競爭，不得不妥協，又像是綠營背景、做得不錯的董瑞斌也被調走，就是因為派系不對、不是蘇貞昌人馬。

賴士葆並說，更離譜的是廖燦昌，慶富案至今真相還沒調查清楚、給國人交代，賴清德先前換掉廖，如今又被蘇貞昌拉起來，這什麼道理？此外，前陣子NCC主委被請辭，就是要抓住言論、話語權，藉由打假新聞箝制新聞自由，如今又要拿下金脈、人脈。他強調，未來黨團不排除要求蘇貞昌到立法院，針對本次公股銀行高階人事大亂動做專案報告。

藍委林德福指出，距離2020總統大選只剩9個月，如今公股銀行人事大調動，不免令人聯想與選舉安排有關；民進黨2020年選舉「三軍未發、糧草先行」戰略，先搞定金脈、人脈，包含金融界、NCC主委、華航、民視董事長換人等，其中很多都是選舉操作、考量。

(中時 )