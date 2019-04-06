明（7）日起為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動正式展開，氣象局與鎮瀾宮連續7年攜手合作，提供精緻化的客製氣象資訊服務。活動期間將透過氣象觀測車，沿途加強觀測天氣現況與提供訊息；可在劇烈天氣將發生前，立即以簡訊通知鎮瀾宮服務團隊。

氣象局表示，氣象資訊的價值在於被民眾廣泛使用，一年一度的大甲媽遶境活動均吸引大批信眾徒步參與；活動期間適逢天氣變化多端的春季，為了讓信眾及工作團隊及早獲得天氣變化的資訊，使活動更安全、便利，因此雙方第7度合作，加強氣象資訊服務。

氣象局說，除了氣象觀測車對天氣現況加強掌握並隨時提供訊息，在明天、10日至11日、14日，也會分別在鎮瀾宮、新港旅客中心、花壇鄉文德宮前設置氣象服務站；以跑馬燈方式呈現即時氣象資訊，並且由資深預報員在現場報導遶境活動期間的天氣變化，提醒信眾預先做好準備。

而為了感謝民眾參與，活動期間民眾至服務站拍照打卡或答對問題，即可獲得限量紀念品，共計1200份，送完為止。

此外，氣象局在活動期間也為此次遶境活動鑾轎駐點的廟宇，客製化「媽祖遶境氣象服務網」。信眾可於鎮瀾宮官網所提供的連結，或下載氣象局「生活氣象App」、FB「報天氣」粉絲團等管道，獲得即時天氣觀測與預報相關資訊，以利規劃行程和準備衣物。

氣象局說，大甲媽祖遶境活動被譽為全球三大宗教慶典盛事之一，且經聯合國教科文組織認證為「世界非物質的文化遺產」，希望即時氣象服務能讓這項國際型活動更加圓滿順利。

(中時 )