台南市體育會帆船委員會帆船、救生艇翻覆，5人落海獲救。（柯宗緯翻攝）

高雄海巡隊將落水5人救起。（柯宗緯翻攝）

台南市體育會帆船委員會1艘帆船，5日下午從台南漁光島出發準備赴屏東大鵬灣比賽，未料行經高雄外海，因海上不佳，強風巨浪迎來而翻覆，連趕赴救援的救生艇也被打翻，5人落海。海巡署獲報出動人員馳援，最後順利將5人救上岸。

高雄海巡隊昨下午2時32分獲報，在高雄港第一、第二錨泊區海域之間距岸約1.6浬），有艘帆船翻覆，在附近海域戒護帆船的救生艇，前往救援帆船過程中，因海象不佳翻覆，5人落水待救，情況危急。

高雄海巡隊指出，近日因高雄海域持續吹起強勁東北風，且海象不佳，當日先派遣PP-2058艇緊急前往高雄港錨泊區海域救援，於下午3時02分抵達旗津中洲外海1浬處，發現第1艘翻覆的救生艇，有2人等待救援，艇上人員立即將2人救援至巡防艇上，接續立即前往另一個待救海域。

下午3時30分，於中洲外海0.89浬處，發現另一艘翻覆帆船及3名待救人員，海巡人員隨即將待救人員救援至巡防艇上，最後將救起的5人，平安送回一港口安檢所。

(中時 )