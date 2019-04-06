「吳朱會」將在7日登場，對於前新北市長朱立倫要求公開會談，國民黨主席吳敦義昨受訪直回，沒有兩方去談全部公開的，「沒有這種事」，雙方隔空交火引發關注。朱立倫辦公室今則透過新聞稿表示，朱盼這場公開會談，讓全台民眾看見黨團結的精神與氣勢，但若因種種因素不便公開，那7日的會面就先暫緩，等黨中央願公開會談時，朱也願隨時配合，屆時將當面向吳分享各項理念。

朱立倫辦公室今日指出，朱立倫的立場已經表達得很清楚，就是18個字「二個全力，徵召韓全力支持，辦初選全力以赴」，朱沒有什麼隱晦或不可告人的部分，而希望公開會談，因為若黨中央確定要徵召韓國瑜，朱立倫會當場表示全力支持，反之若黨中央決定辦黨內初選，朱也會當場承諾，全力以赴爭取認同。

朱立倫辦公室強調，朱立倫非常感謝吳敦義，為了國民黨能打贏2020這場選戰，勇挑重擔、苦心竭力，盼這場公開會談能讓台灣民眾看到國民黨團結的精神與氣勢；但若因為種種因素不便公開會談，「那麼4月7日的會面就先暫緩，等黨中央願意公開會談時，朱立倫願隨時配合，屆時也會當面向吳敦義主席分享近期公開的各項理念。」

要求「吳朱會」公開遭拒 朱立倫喊卡（中天新聞）

(中時 )