新北市長侯友宜6日前往著名景點土城「希望之河」賞櫻。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜6日前往土城著名景點「希望之河」賞櫻。（許哲瑗攝）

土城貨饒里公館溝原本是一條髒臭水溝，經過里長許春騰及志工們17年整治，加上周邊種植櫻花樹，每年3、4月花季都吸引大批人潮觀賞，搖身一變成為著名景點「希望之河」，新北市長侯友宜6日前往訪視，與民眾一同拍照、賞花。

侯友宜說，「希望之河」因位於市區，鄰近海山捷運站3號出口，沿海山路步行至裕民路55巷口約3分鐘即可到達，是少數新北市在都會區即可享受櫻花美景的好去處，今年受天候影響，希望之河的花期也略為晚開，目前花開約3成。

民政局表示，土城貨饒里與板橋僅相隔一座橋，早年幾乎都是農地，而「希望之河」原是作為提供農田耕作灌溉、調節水量之用的大圳「公館溝」，後來因受到家庭廢水污染，溝渠變得又髒又臭，里長許春騰就任後，爭取進行河道改建工程，與志工們致力改善公館溝，並在希望之河兩旁種植吉野櫻和昭和櫻。

經里長、公所整治，如今的希望之河兩旁一片綠意盎然，有開放式舞臺造景和兩旁步道，有62株吉野櫻、葡萄藤，沿途並種植杜鵑、武竹、桂花、九重葛、炮仗花、柚子花等數十種開花植物，在里長及志工細心照料下，將希望之河串聯捷運綠帶，成為總長1.6公里的生態公園。

土城區公所表示，希望之河每年都吸引大量遊客賞櫻，容易造成交通壅塞，建議民眾可多搭乘捷運前往或搭乘公車656、985、藍41在捷運海山站下車前往賞櫻，相當方便。

(中時 )