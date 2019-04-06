送別故人的儀式，有時對於「主角」的意義不比對生者來得大，更多的是安撫留下的人的心，利菁近來在節目中探討那些「薪水超高但沒人敢做的奇特職缺」，請來禮體師現身說法，她也分享了送別母親的經驗，驚爆在最後一刻揭露不對勁之處，嘆雖唐突，但慶幸有這麼做。

利菁談母親告別式。

日前《麻辣天后傳》請來禮體師談談這個並非人人敢做的職業，利菁則想到送走母親的經驗，表示之前在媽媽告別式那天，儀式順利結束，但她之後卻猛盯著媽媽遺體瞧，心裡一直覺得不對勁，原來問題出在口紅，「因為我媽媽喜歡豆沙色，我就覺得顏色太深」。

照理說這個「不對勁」並未造成喪禮儀式的不順利，利菁也為難到底要不要有所作為，但不說出來她又擔心，最後她鼓起勇氣說了「真的不好意思、真的對不起，我媽媽不喜歡這個顏色」，禮體師遵照家屬的意思，幫利菁媽媽改了口紅的顏色，利菁非常感動，嘆改了口紅顏色「我發覺是我這輩子好過，還好我有做這件事情」，日後她回想自己孝不孝順，總想到此事，感嘆：「至少我媽是開心的」。

(中時電子報)