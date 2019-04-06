不少建築因住戶搬離後，早已荒廢。（張祈攝）

目前還住在宿舍內的許姓住戶已高齡70歲，住在當時先生分配到的股長宿舍。（張祈攝）

位在花蓮玉里火車站旁的「玉里車站鐵道日式宿舍群」，隨著車站興建後隨之建立，但隨著車站多次改建，老舊宿舍多半都已拆除，僅剩車站南側的鐵道宿舍群保留，其中仍有幾戶人家居住著，鐵路局有意拆除再利用，地方文史工作團體聽聞後，向文化局文資審議會提出縣定古蹟身份申請，預計本月底結果出爐。

這處宿舍群樹立超過50年歷史，台鐵局3年前依文化資產保存法第15條提報，由文資審議委員現勘後認定不具文資價值，核定台鐵拆除提報，台鐵也編列預算進行「台東工務段轄管玉里站區8戶老舊房舍拆除工程計畫」，已發包完成決標。

在地的馬芝遴田野工作室聽聞文化資產恐將消失，去年4月再依文資法第14條提報為縣定古蹟，由文資會再度啟動審議，縣府文化局文化資產科長黃用斌表示，受理提報後，一次進行縣定古蹟、歷史建築及聚落建築群3項審議程序，經現勘後專家仍認定不具古蹟及歷史價值，但可考慮登錄建築聚落建築群可行性，便以此決議，本月初在玉里鎮按程序進行公聽會，預計22日召開文資審議會。

年約70歲的許姓住戶指出，自己和先生都是台鐵員工，因先生是台鐵工務段總務股長，配有一間獨棟宿舍，隔壁則是機務段主任宿舍，都是當時算大間的宿舍，過去很熱鬧，時間久了不少鄰居都搬走了，房子也就愈來愈荒廢，自從先生離世後只剩她住在宿舍，但並沒有聽聞將拆除的消息。

玉里車站鐵道宿舍群因歷經多次拆遷，加上住戶自行改建補強，詳細保留間數仍待清查，馬芝遴田野工作室指出，保留較完整地為大同路181巷6間連棟宿舍、大同路183巷雙拼宿舍及183項宿舍，建議可登錄聚落建築群，保存最完整日式宿舍群。

(中時 )