繼「吳韓會」延至18日高雄市長韓國瑜訪美返台之後，現在傳出原訂7日的「吳朱會」，也因為前新北市長朱立倫提出應公開會談，否則也希望延期的主張。

朱立倫辦公室6日上午發聲明指出，朱立倫的立場已經表達得很清楚，就是18個字：「二個全力，徵召韓全力支持，辦初選全力以赴。」朱立倫沒有什麼隱晦或不可告人的部分。希望公開會談，因為若黨中央確定要徵召高雄市長韓國瑜參與2020年大選，朱立倫會當場表示全力支持；若黨中央決定辦黨內初選，朱立倫也會當場承諾，全力以赴爭取認同。

朱辦聲明強調，朱立倫非常感謝吳敦義主席，為了國民黨能打贏2020這場選戰，勇挑重擔、苦心竭力。朱立倫希望這一場公開會談，讓台灣民眾可以看到國民黨團結的精神與氣勢。

聲明裡指出，但若因為種種因素不便公開會談，那麼4月7日的會面就先暫緩，等黨中央願意公開會談時，朱立倫願隨時配合，屆時也會當面向吳主席分享近期公開的各項理念。

朱立倫盼7日「朱吳會」仍公開會談 否則暫緩（中天新聞）

(旺報 )