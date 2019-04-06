戴資穎在大馬公開賽4強。(轉自BMF臉書)

(12:40更新最終賽果)「世界球后」戴資穎6日在馬來西亞公開賽遭遇上月斬斷她全英3連霸美夢的中國大陸好手陳雨菲，首局在後段掌控節奏，12平後拉出6比0攻勢，次局則挺過後段亂流，以21比14、21比19勝出，不僅報了全英決賽之仇，也殺入女單決賽，離大馬3連霸只剩最後一步。

戴資穎殺球。（badminton photo提供）

戴資穎在大馬殺入4強，已確定本周結束續坐球后寶座，但若要坐得更久，擊敗世界排名第2的陳雨菲仍是必要工作，兩人在本次大馬公開賽前僅有7588分差距。小戴過去對陳雨菲頭12次交手全勝，直到第13次碰頭才落敗，偏偏就是上月的全英決賽。

小戴首局前段以殺球輔以拿手的假動作切球，取得11比8領先，但技術暫停後連丟3分，一度讓陳雨菲追平。不過小戴穩住陣腳，主攻陳雨菲的反手拍，伺機抓空檔加速突擊，攻擊策略相當有效，在12平後連得6分，順利拿下首局。

次局小戴趁勝追擊，9平後拉出一波7比2強攻，眼看勝利就要輕鬆到手，小戴此時卻有些失去專注力，連發球和接發都出現簡單失誤，反讓陳雨菲以7比1攻勢反超。所幸小戴以防守穩住局面，追成18平後大吼展現氣勢，下1分連續守下對手兩次殺球，率先取得聽牌優勢，再靠陳雨菲推擋掛網，力戰34分鐘後拿下決賽門票。

戴資穎拿下這1勝，把陳雨菲擋在決賽門外，也讓對方本次大馬公開賽只能多添500分積分。如果明天能夠衛冕成功，世界排名積分仍能領先陳雨菲7088分。小戴將與山口茜vs.奧原希望的日本內戰勝方爭冠，世界排名第3的奧原在大馬公開賽前積分86953，落後小戴8714分。

戴資穎。（badminton photo提供）

(中時電子報)