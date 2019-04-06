貓纜訊號異常暫停營運 北捷啟動公車接駁 13:412019/04/06 中時 林縉明 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 貓空纜車轉角二站今天上午發生控制系統異常警訊，北捷緊急啟動公車接駁，故障園因維修人員正在處理調查中。（林縉明攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 貓空纜車轉角二站今天上午11時37分發生控制系統異常警訊，導致系統無法正常運轉，依SOP啟動慢速模式，讓旅客就近車站下車，同時啟動公車接駁，並無旅客受困，維修人員正在處理中；至於多少人受到影響，負責營運的北捷公司表示，目前仍在統計中，已協助旅客改以公車接駁，故障原因須進一步調查。 (中時 ) #貓纜 #故障 也許您會感興趣 推薦閱讀 清明連假首日 貓纜人氣夯 01:132019/04/05 生活 空調故障機艙冒煙 遠航班機旅客虛驚 13:352019/04/06 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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