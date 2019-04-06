貓空纜車轉角二站今天上午11時37分發生控制系統異常警訊，導致系統無法正常運轉，依SOP啟動慢速模式，讓旅客就近車站下車，同時啟動公車接駁，並無旅客受困，維修人員正在處理中；至於多少人受到影響，負責營運的北捷公司表示，目前仍在統計中，已協助旅客改以公車接駁，故障原因須進一步調查。

(中時 )