資金是青年創業最大的難題！台中市政府勞工局近3年來已補助255位創業青年利息補貼。勞工局長吳威志表示，市府對於想創業圓夢的青年，提供青年創業貸款利息補貼，申請利息補貼的貸款金額以300萬元為限，利息補貼24個月，讓初創青年不再因資金不足而放棄創業的夢想。

吳威志表示，經統計近3年來市府已補助255位創業青年利息補貼，平均每人貸款145萬元，如以貸款100萬元、年利率1.67％計算，每月約須負擔1392元的利息，如果向勞工局提出補助申請，2年約可獲得3萬3400元的利息補貼。

勞工局指出，凡申請人或事業單位負責人設籍台中市1年以上，年滿18歲以上未滿46歲，所經營事業體的營業地址及稅籍設於台中市，依法辦理登記或立案，且原始設立未超過6年，未曾接受中央或地方機關創業性貸款補助或身心障礙者自力更生創業補助，即可向勞工局申請利息補貼。

申請利息補貼貸款金額則以300萬元為限，利息補貼24個月，如有續貸或重新辦理貸款的需求，得向勞工局重新申請利息補貼，但每人以一次且合計貸款金額最高以300萬元為限，讓初創青年不再因資金不足而放棄創業的夢想。

勞工局強調，市府輔導青創，透過提供創業貸款利息補貼以減輕青創者經濟壓力，其中以從事餐飲食品業佔19％，批發零售業佔16％，製造業佔12％，另有11％申請案為107年新增項目的「青年從農創業貸款、青年農民創業及農企業貸款」農業類從業者。

為協助民眾解決創業過程中遇到的困難，市府也成立創業平台，民眾可至摘星青年官方網站進行線上預約，或電洽創業服務平台：04-22555948，平台會依照民眾需求安排創業顧問提供諮詢服務，若無法到現場諮詢，則提供電話諮詢輔導，歡迎創業民眾多加利用。

(中時 )