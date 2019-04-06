公股銀行高層人事大地震！行政院長蘇貞昌主導公股銀行人事案，一舉調整土銀、華南金、第一金、彰銀、合庫金等董總位置。對此，資深媒體人陳鳳馨表示，此次公股人事案變動過程曲折離奇，府院兩方角力激烈，最終蘇貞昌和新潮流贏得這場勝利。但也讓府院心結問題再度浮上檯面。

2020總統大選在即，蘇貞昌強勢主導，一舉更動土銀、華南金、第一金、彰銀、合庫等董事長、總經理職務，為總統蔡英文上任來最大規模的公股銀行高層人士調動。最令外界跌破眼鏡的是，因慶富案下台的前合庫董事長廖燦昌經過一番沉潛後，出任第一金及一銀董事長。

陳鳳馨在其主持的廣播節目上表示，公股銀行人事大變動，相信沒有誰知道誰是誰，但是一定要注意廖燦昌，他在任合庫董事長時，因慶富案而下台。現在反而鹹魚翻生，掌握公股銀行中最多資源的第一銀行。

陳鳳馨更爆料內幕，在公股銀行人事案拍板定案前，財政部2日凌晨一通一通電話打給相關當事人，稱將有職務變動。而其中有董事跟總統府關係良好，詢問府方此事為真？總統府還稱未有其事。接者幾小時候，大家又接到電話，表示人事案變動將緩，但「方向不變」，只是不會立刻宣布。結果3日凌晨，又接到電話，人事案將如期宣布。

為何此次人事變動案，會如此曲折離奇？陳鳳馨表示，這是因為蔡英文和蘇貞昌不同調。蔡英文希望事緩則圓，但蘇貞昌認為要快刀斬亂麻。據《聯合報》報導，這次人事變動案主要由蘇貞昌主導，但因角力激烈，曾一度傳出暫停調動，但在蘇強勢介入下，人事案最終拍板定案。

陳鳳馨接著指出，蘇之所以主導布局，是因接下來選舉要到了，掌握了金脈就掌握了企業，掌握了企業就有選舉資源。國民黨立委曾銘宗就痛批，蘇貞昌此舉根本是為了大選鋪路，想進一步掌握公股銀行龐大金脈，但這種做法，恐讓土銀、彰銀、合庫等員工十分心寒。

《上報》報導，這次公股行庫高層人事是蘇貞昌親自站上第一線決定。《聯合報》也指出，這次公股人事異動，角力過程激烈，也一度傳出暫停調動，但最終蘇貞昌和新潮流人馬大獲全勝。府院兩方的不同調，是否有可能成為心結導火線，有待觀察。

(中時電子報)