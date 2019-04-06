網友為了月老口紅在清明連假推出，製作一張日曆。（翻攝自網路）

台南市民政局與四大月老廟合作的月老口紅，趁清明連假時期再推出。（程炳璋攝）

台南市民政局去年推出的月老口紅與粉餅組合，在今年農曆過年時被搶購一空，4大月老廟趁清明連假4天，再推出一波，有網友發出漫畫「梗圖」準備瘋搶，並製作一張網路日曆提供網友「走方位、求姻緣」。4家廟宇6日表示這次低調推出，還有存貨。

重慶寺、武廟、大天后宮與大觀音亭是台南市知名4大月老廟，台南市民政局去年結合4廟推出文創商品「月老口紅」，集滿4支不同顏色的口紅，還能換取神力加持的月老粉餅。

4家月老各有特色，武廟可趕走爛桃花、重慶寺讓情侶重修舊好、大觀音亭闊嘴說媒有法力、大天后宮讓愛情加溫，4支口紅因月老特性，設計不同顏色的基調，農曆春節時僅推出不到兩天，全部被搶完。

適逢清明連假，台南市出現返鄉人潮，民政局與廟方再推出一批月老口紅，每家廟宇各500支，從連假第1天開始販售，這次有網友在臉書粉絲頁「妙計。廟祭」上製作漫畫「梗圖」，直言「什麼都別多說了，想要的話就搶，就醬子」。

連假前兩天4家廟宇各已售出300多支，廟方表示這批月老口紅因為事先宣傳較少，多數為農曆年搶不到的信徒，獲知消息前來補購。

台南市民政局表示，台南市的月老口紅獲好評，未來將與廟方討論，修改口紅外觀材質更精緻化，讓信徒收藏起來更有感。

(中時 )