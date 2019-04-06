清明節連假進入後半段，氣象局表示，今（6）日水氣減少，各地陽光露臉，僅東半部有零星降雨。白天東南風帶來暖空氣，陽光加熱後氣溫明顯上升，各地高溫都在攝氏27度以上，大台北盆地、中南部及台東甚至會超過30度，紫外線指數也高，外出要注意防曬。

明日至下周二各地大致仍為多雲到晴，天氣持續升溫，會有夏天的感覺；高溫普遍在28至31度，中南部甚至可到32、33度。尤其下周二西南風增強，天氣更為暖熱，各地都會在30至33度左右的高溫中。這段期間降雨不多，只有東半部及西半部山區午後有局部短暫陣雨。

不過氣象局說，下周三開始又會轉為東北風的環境，水氣逐漸增多，北部及東半部轉為有短暫陣雨的天氣，中南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴。

氣象專家吳德榮也在個人專欄表示，今明各地多雲時晴，白天舒適至微熱，早晚偏涼；北部高溫約29度、中部約30度、南部32度、東部約29度。下周一、二同樣晴朗，氣溫更高，白天暖熱似夏，西半部高溫將升至30度以上，僅午後山區有零星降雨。

吳德榮說，下周三鋒面接近、北台灣及中部山區降雨機率提高；下周四、周五受鋒面影響，將帶來明顯降雨及氣溫下降；下周四中部以北轉局部雨，下周五影響範圍擴大，南部亦有降雨機率，北台灣明顯轉涼。

此外，今晨5時24分在屏東縣三地門鄉發生規模4.4地震，深度15.5公里，較大震度三地門4級，高雄市旗山區3級。氣象局表示，這起地 震與3日台東縣延平鄉的規模5.6地震，因震央有一段距離且所處斷層不同，兩者並無關連性。8時8分在宜蘭縣南澳鄉也發生一起規模3.2的地震，深度19.2公里，南澳震度4級，花蓮縣和平鄉3級。

(中時 )