清明4天連假第3天，各地出現北返車潮，國五雪山隧道大約在上午9點開始北上車輛明顯增多，過了10點之後已出現回堵現象，雪隧內的時速也一路降至3、40公里，恐怕要到深夜才會獲得紓解；在蘇花改方面，四區工程處交控中心表示，今天上午的車流量不算太大，預計到了傍晚車流量會明顯提高，但因為北返車流已自動分散時間，因此不會像連假第1天集中上路，導致大塞車的情形。

4天連假進入收假時間，國道五號6日上午已湧現北返車潮，坪林交控中心副主任唐偉文表示，原本預期中午11時過後車流量會明顯增加，結果上午9時車輛就明顯增多，車潮湧現時間有所提前，雪隧也逐漸出現車流回堵現象；提醒今天14時至21時實施3人以上高乘載管制，如果不想塞在國道上，可改行駛平面替代道路。

四區工程處交控中心主任陳國正表示，6日上午蘇花改的車流量還不大，預計在傍晚5點之後車流量就會明顯增加，預計每小時車流量會達到7、800輛，但因為北返車輛已自行分散時段，應該不會出現連假第一天嚴重壅塞的情形。

(中時 )