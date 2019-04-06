儘管消息已經傳了多年，不過外媒報導，美國國務院很可能8日就會宣布將伊朗「革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guards Corps）正式列為「恐怖組織」，此舉將是美國史上頭一遭將外國軍隊列為恐怖份子；專家警告，此舉恐導致他國紛紛對美軍、美情報組織採取同一行動。

外媒報導，美國最快8日將宣布，正式將伊朗「革命衛隊」列為恐怖組織。

路透社6日報導，3名美國官員透露，美國國務院最快下周一（8日）就會宣布將伊朗革命衛隊正式列為恐怖組織。

其實將伊朗革命衛隊列入恐怖份子的構想早已傳了多年，美國總統川普上任後，他的國務卿、對伊朗持鷹派態度的蓬佩奧（Mike Pompeo）早就極力主張正式將此納入政策。除了革命衛隊，華府多年來早已將與革命衛隊有關連的相關組織列入黑名單，不過下周的新舉措將是史上頭一遭，將國外政府機構列為恐佈組織。

伊朗官方先前早就警告美方不要輕舉妄動，否則將遭遇「嚴重反擊」。例如2017年革命衛隊指揮官賈法里（Mohammad Ali Jafari）就對川普嗆聲，如果美方堅決要列革命衛隊為恐怖組織，那麼革命衛隊「也會視美軍為散布全世界的伊斯蘭國組織」。

針對美方新動作，部分專家擔心對美軍而言後果恐不堪設想，前副國務卿薛曼（Wendy Sherman）就表示「不知道此舉有何利益可言」，「革命衛隊已經完全受到制裁，現在將制裁升級將會危害美軍在那裡（中東）的安危。」

成立於1979年的革命衛隊是伊朗最有權勢的安全武裝部隊，由約125,000名陸、海、空軍組成，掌管德黑蘭的飛彈發射以及核能發展計畫。

目前美國方面尚未證實此項消息是否屬實。

(中時電子報)