年紀越大，失眠問題越多，特別是更年期女性的荷爾蒙減少後，失眠變多，比停經前高出3.4倍。台北醫學大學研究團隊利用牛番茄對人實驗，睡前2小時吃2顆至2顆半，8周以後不僅睡眠品質提升，尿液中的褪黑激素代謝物濃度也比普通人高10倍。

蘋果報導，研究團隊利用富含褪黑激素的牛番茄進行人試驗，36名女性連續8周要求每天吃5份菜、2份水果，一天熱量1500大卡內，其中20人以250公克牛番茄，約2顆到2顆半來取代2.5份蔬菜，在睡前2小時切成薄片或擠成汁食用。

主導研究的北醫保健營養系副教授簡怡雯解釋，牛番茄是番茄中褪黑激素含量最高。研究顯示，當牛番茄在睡前2小時切成薄片或擠成汁食用。吃了8周後，她們尿液中褪黑激素代謝物濃度遠比另外16人高10倍，睡眠品質大幅改善，也證實停經後肥胖婦女睡前攝取牛番茄有助睡眠。

雙和醫院精神科主任李信謙則說，褪黑激素濃度在60歲後會明顯減少，導致生理時鐘往前移，所以老人傍晚就想睡，晚上反而睡不著或很早醒，且日夜周期模糊，不像年輕人白天精神好。

(中時電子報)